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От школьной сцены в Ленинграде до больших телеэкранов: как Антон Васильев оберегает семью и строит карьеру без лишнего шума

От школьной сцены в Ленинграде до больших телеэкранов: как Антон Васильев оберегает семью и строит карьеру без лишнего шума

На экранах его часто видят в образах решительных, сильных и принципиальных мужчин, однако в реальной жизни актёр предпочитает держать дистанцию с прессой и публикой.

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