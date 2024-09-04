Два петербуржца, фиктивно зарегистрировавшие 24 мигрантов, пойдут под суд

«Резиновая» коммуналка находилась на Заозерной улице В Московском районе Петербурга завершено расследование уголовных дел в отношении двух местных жителей о фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
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