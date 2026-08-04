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Пункт-А

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За месяц шесть астраханцев пострадали от укусов смертельно опасных пауков

За месяц шесть астраханцев пострадали от укусов смертельно опасных пауков

Астраханские врачи продолжают регистрировать пострадавших от укусов каракуртов («черная вдова»): с начала года смертельно опасные пауки покусали 20 человек, сообщает «Российская газета» со ссылкой на городскую клиническую больницу № 3 имени Кирова.

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