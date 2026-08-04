За месяц шесть астраханцев пострадали от укусов смертельно опасных пауков

Астраханские врачи продолжают регистрировать пострадавших от укусов каракуртов («черная вдова»): с начала года смертельно опасные пауки покусали 20 человек, сообщает «Российская газета» со ссылкой на городскую клиническую больницу № 3 имени Кирова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии