За месяц шесть астраханцев пострадали от укусов смертельно опасных пауков

Астраханские врачи продолжают регистрировать пострадавших от укусов каракуртов («черная вдова»): с начала года смертельно опасные пауки покусали 20 человек, сообщает «Российская газета» со ссылкой на городскую клиническую больницу № 3 имени Кирова.