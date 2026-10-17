С воскресенья по вторник атмосферное давление возрастет на 10–15 мм рт. ст., достигнув 765–768 мм. Погода будет солнечной благодаря высокому давлению, которое гарантирует ясное небо и отсутствие облаков.
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