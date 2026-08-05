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Происшествия

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В Ульяновске будут судить участников межрегионального наркосообщества

В Ульяновске будут судить участников межрегионального наркосообщества

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Ульяновской области завершила расследование уголовного дела в отношении участников организованного сообщества, занимавшегося сбытом наркотиков в Ульяновской и Самарской областях.

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