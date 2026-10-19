Источник фото: РИА Новости / Павел Лисицын 11:52 В Скадовском округе при атаке БПЛА ВСУ погибли женщина и ее ребенок 2012 года рождения «Гибель ребенка — трагедия, которой нет и не может быть оправдания.
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