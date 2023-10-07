Минувшей ночью в районах Москвы и Подмосковья наблюдались заморозки

Ночные заморозки наблюдались минувшей ночью в районах Москвы и Подмосковья, в текущем столетии это четвертый случай столь холодной ночи для 7 октября, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.