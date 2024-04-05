Освоить навыки управления роботом помогут в колледже на Руставели

В понедельник, 8 апреля в Бутырском районе на площадке Московского колледжа архитектуры и градостроительства (МКАГ) пройдёт мастер-класс, на котором всех присутствующих познакомят с роботом-манипулятором Dobot Magician.
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