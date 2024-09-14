Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Это никакая не евразийская интеграция» В нынешней ситуации нам необходимо переосмыслить все отношения на постсоветском пространстве: мы их элиты слишком разбаловали

«Это никакая не евразийская интеграция» В нынешней ситуации нам необходимо переосмыслить все отношения на постсоветском пространстве: мы их элиты слишком разбаловали

«Это не только в Узбекистане, а во всех странах, в том числе, входящих в ОДКБ, ЕврАзЭС и пр. Всем сторонникам сохранения миграционной политики такой, какая она есть (а она требует стопроцентной перезагрузки), неплохо было бы честно и трезво взглянуть на эту ситуацию.

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Комментарии
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Анатолий Зотов
А когда это Азербайджан вводил войска в Армению?
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14 час.
Игорь Василевский
Неправда. Там есть баи, беки и прочие декхане. И 1600 год на календаре. Возможно, и 1650 й...
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11 час.
МГ
Малик Гумеров
баи, беки -  И есть шавки марионетки !- всплывшее дерьмо !!
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8 час.

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