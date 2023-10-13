В России могут увеличить нормативы по утилизации техники и электроники. Инициатива Минприроды

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации разработало проект постановления, согласно которому к 2029 году нормативы по утилизации техники и электроники должны достичь 75%, а батареек - 80%.
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