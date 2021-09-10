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В инфраструктуре творческого бизнеса в Москве могут появиться новые технопарки

В инфраструктуре творческого бизнеса в Москве могут появиться новые технопарки

Развивать отрасль городу помогает Агентство креативных индустрий Агентство креативных индустрий, открывшись в Москве в прошлом году как центр развития и поддержки творческого бизнеса и креативной инфраструктуры столицы, активно взаимодействует с представителями творческого бизнес-сообщества, поддерживает их как участников особого сектора экономики, реализует масштабные городские проекты, объединяет локальные пространства в креативные технопарки и кластеры.

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