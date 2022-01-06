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Академик РАН Бокерия назвал опасную болезнь для мужчин

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия указал на опасную болезнь для мужчин.

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