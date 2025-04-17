В 2025 году в Братске реализуют 115 мероприятий по наказам

Администрация Братска активно реализует наказы избирателей, данные депутатам городской Думы. В 2025 году на эти цели из городского бюджета выделено 75 млн рублей, по 3 млн рублей на каждый избирательный округ, что позволит выполнить около 115 мероприятий, сообщает мэрия города.
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