Число атакующих Россию кибергруппировок выросло более чем на 20%. Благодаря снижению стоимости атак

Росту числа криминальных кибергруппировок способствует активная продажа хакерских инструментов на теневом рынке, что снижает порог выхода на этот рынокКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании BI.
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