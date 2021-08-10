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Пиротехниками МЧС России обезврежены тысячи взрывоопасных предметов на территории Российской Федерации (ВИДЕО)

Пиротехниками МЧС России обезврежены тысячи взрывоопасных предметов на территории Российской Федерации (ВИДЕО)

Случаи обнаружения взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны нередки для России. Сообщения о таких находках приходят из тех регионов страны, где в 1941–1945 годах велись активные боевые действия.

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