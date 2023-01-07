Варламов пропустил 4 шайбы от «Калгари» в 1-м матче после травмы. Из них 3 – после 6 бросков в 1-м периоде

Семен Варламов пропустил 4 шайбы от «Калгари» в первом матче после травмы в декабре. Вратарь «Айлендерс» отразил 17 из 21 броска «Флэймс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4).
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