Ольга Дибцева впервые показала младшую дочь и раскрыла ее редкое имя: «Это папина копия»

На днях звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева отметила первый день рождения младшей дочери. Актриса раскрыла имя малышки, а также рассказала о сложном выходе из декрета и отношениях с бывшим мужем.
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