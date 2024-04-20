Американцы впервые провели учения с одновременным вылетом 12 из 20 стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit

Стелс-бомбардировщики B-2 Spirit во время учений / © U.S. Air Force Правда, бомбардировщиков было настолько много, что ни на одной официальной фотографии с мероприятия не показаны все 12 самолетов одновременно.
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