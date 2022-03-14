Заноза

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Донбасс – не Украина. Точка поставлена

Донбасс – не Украина. Точка поставлена

Когда современные украинские власти пафосно рассуждают о том, что они собираются возвращать все «исконные украинские территории», включая и территорию независимых республик Донбасса, имеет смысл погрузиться в историю вопроса и посмотреть, насколько эти земли были законно и легитимно включены в состав тогда еще советской Украины Первым, о чем надо рассказать – это о судьбе Донецко-Криворожской советской республики (ДКСР), которая практически насильно была передана из состава РСФСР в Украинскую ССР.

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