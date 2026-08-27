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Царьград

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Что православные отмечают 28 августа: чего нельзя, а что можно делать в этот важный день

Что православные отмечают 28 августа: чего нельзя, а что можно делать в этот важный день

Успение Пресвятой Богородицы. История, традиции, приметы и запреты. 28 августа Православная Церковь отмечает один из важнейших праздников церковного года — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

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