Что православные отмечают 28 августа: чего нельзя, а что можно делать в этот важный день

Успение Пресвятой Богородицы. История, традиции, приметы и запреты. 28 августа Православная Церковь отмечает один из важнейших праздников церковного года — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
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