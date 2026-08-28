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Ещё недавно она боялась американской аудитории, а теперь едет через США и Канаду: новый этап Анны Виленской

Ещё недавно она боялась американской аудитории, а теперь едет через США и Канаду: новый этап Анны Виленской

В 2025 году Анна Виленская приехала с лекцией в университет Питтсбурга и волновалась перед выступлением.

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