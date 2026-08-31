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Берлин стал самым дорогим городом мира по стоимости услуг ЖКХ

Берлин стал самым дорогим городом мира по стоимости услуг ЖКХ

Берлин занял первое место в мировом рейтинге крупных городов по стоимости коммунальных услуг, опередив Тель-Авив, Нью-Йорк и Лондон.

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