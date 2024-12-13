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Изучение свойств феррита никеля позволит создать микроэлектронику будущего

Изучение свойств феррита никеля позволит создать микроэлектронику будущего

Специалисты из Московского физико-технического института (МФТИ) и Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН вместе с коллегами из Тайваня и Индонезии изучили структурно-чувствительные свойства феррита никеля.

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