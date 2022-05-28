Театр абсурда

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Дикие шумеры кидаются на людей в Австрийщине

Дикие шумеры кидаются на людей в Австрийщине

«Немедленно всех домой!» — жестокое избиение людей рагульём в Вене возмутило австрийцев.В среду у отеля Бристоль в Вене остановились 2 машины с украинскими номерами (пишут, что из Днепропетровска), вышли 2 группы украинцев и избили 2 мужчин.

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