В Петербурге впервые за долгое время сократилось число первоклашек

В 2026/2027 учебном году за парты в Санкт-Петербурге сели больше 56 тыс. учеников первых классов. За год показатель сократился на 4 тыс.
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