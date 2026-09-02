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Новации в Правилах продажи товаров – 2026: итоги работы над документом

С 01.09.2026 вступает в силу новая редакция Правил, которая вносит системные изменения, затрагивающие как дистанционную, так и офлайн-торговлю.

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