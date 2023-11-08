Тело мужчины нашли в колодце в Петербурге

Тело мужчины с частично размытыми конечностями обнаружили в колодце в Санкт-Петербурге.Источник РЕН ТВ сообщил, что тело нашли в колодце вместе с подозрительным пакетом с костями днем 7 ноября в ходе работ по благоустройству дороги у магазина на Ржевской площади.