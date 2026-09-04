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Царьград

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Кассационный суд подтвердил право на компенсацию за кредит аферистов

Кассационный суд подтвердил право на компенсацию за кредит аферистов

Первый кассационный суд подтвердил право клиентки на компенсацию морального вреда из-за кредита, оформленного мошенниками через банк.

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