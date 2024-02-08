Мрачный “рогалик” Loop Hero выйдет на смартфонах После успешного релиза Loop Hero на...

Мрачный “рогалик” Loop Hero выйдет на смартфонахПосле успешного релиза Loop Hero на ПК и консолях разработчик Four Quarters объединился с издателем Playdigious и собирается выпустить этот “рогалик” в стиле темного фэнтези на мобильных платформах Android и iOS.
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