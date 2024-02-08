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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Мрачный “рогалик” Loop Hero выйдет на смартфонах После успешного релиза Loop Hero на...

Мрачный “рогалик” Loop Hero выйдет на смартфонах После успешного релиза Loop Hero на...

Мрачный “рогалик” Loop Hero выйдет на смартфонахПосле успешного релиза Loop Hero на ПК и консолях разработчик Four Quarters объединился с издателем Playdigious и собирается выпустить этот “рогалик” в стиле темного фэнтези на мобильных платформах Android и iOS.

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