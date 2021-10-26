Закон и Порядок

135 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    А разве я это отрицаю? Я только спросил, про автора этого оплота. Это секрет разве? Чего вы всполошились то?«Ельцин-центр» ка...
  • Галина Смирнова
    Может, стоит пойти ему навстречу? Разорвет таки уже эту его гребаную трубу - и аминь.....Нищий поставщик ч...
  • Boris Janovsky
    А когда он такое сказал?Надеемся, что это...

Джихад по-киевски: Европа вздрогнет... Тысячи нелегалов из стран Ближнего Востока попадают в ЕС через территорию Украины

Джихад по-киевски: Европа вздрогнет... Тысячи нелегалов из стран Ближнего Востока попадают в ЕС через территорию Украины

Пока лидеры Евросоюза обдумывают новые санкции против Минска и строят на границе с Белоруссией заборы для защиты от мигрантов, тысячи иностранцев из стран повышенного террористического риска нелегально попадают в Европу через территорию Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх