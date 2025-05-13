Мишустин переутвердил перечень запрещенных к содержанию дома животных

В документе перечислен 121 вид животных, подпадающих под запрет.Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил обновлённый перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях в России, пишет ТАСС.
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