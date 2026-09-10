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Старейшая жительница России встретила 121-летие с хорошим самочувствием

Старейшая жительница России встретила 121-летие с хорошим самочувствием

В Грозном 10 сентября врачи навестили старейшую жительницу России Яху Хашагову, которой в этот день исполнился 121 год.

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