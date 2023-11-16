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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Свежие комментарии

  • Наталья Богочарова
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Собянин: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Собянин: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Москва занимает седьмое место среди 156 мегаполисов в категории «Культурная жизнь» в рейтинге Global Cities Index 2023 Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица вошла в топ-10 самых культурных городов мира и заняла первое место среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций.

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