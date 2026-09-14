Свадьба сына экс-чиновника за 100 млн разозлила россиян, а невесту назвали «охотницей за деньгами» — как она оправдывалась

TVcenter ✨️ News Свадьба, которая должна была стать главным светским событием года в Кабардино-Балкарии, превратилась в один из самых громких скандалов федерального масштаба.
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сейчас все бабы ищут богатеньких мужиков что бы жрать срать тратить деньги сколько хотят и главное нечего не делать полезное даже своему мужчине
Страшно далеки они от народа...
а баба страшнаяяя......
А кремлевская команда делает вид, что ничего особенного не произошло. И то правда, о чем шумим. Случайно узнали как в верхней стране люди живут, они вместе с Москвой почти 30 лет это строили, строили и наконец построили!
ну-с сообщество вокруг Президента-выставило себя напоказ без ретуши- теперь дело за его рекацией! и более не слова- впереди тира выборы!
Там невест и женихов выбирают родители. Так что к невесте нет претензий.
«Он скромный и сдержанный, знает хорошо родной язык, отправлялся несколько раз в малый хадж, делает намаз, не употребляет алкоголь и не курит. Он патриот своей малой родины и большого Отечества», — охарактеризовал наследника Арсен Каноков. Ну, точно. Сын, не употребляющий алкоголь, совершающий хаджи, делающий намаз, а отец, которого называют «водочно-игровой мафией», стоит на страже его непорочности? Арсен Каноков, как обладатель состояния в 1,5 миллиарда долларов, мог бы один содержать всю Кабардино-Балкарию, да для кармана этого миллиардера 47,3 миллиарда рублей прореха в его бюджете меньше, чем оплата ЖКХ для пенсионера в России. Получается, сын его, "патриот своей малой родины и большого Отечества", а отец?
Страна давно уже в полном развале идиологии, патриотизма и человеческих ценностей.