Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 523 подписчика

Свадьба сына экс-чиновника за 100 млн разозлила россиян, а невесту назвали «охотницей за деньгами» — как она оправдывалась

Свадьба сына экс-чиновника за 100 млн разозлила россиян, а невесту назвали «охотницей за деньгами» — как она оправдывалась

TVcenter ✨️ News Свадьба, которая должна была стать главным светским событием года в Кабардино-Балкарии, превратилась в один из самых громких скандалов федерального масштаба.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валерий Николаевич
Валерий Николаевич

А кремлевская команда делает вид, что ничего особенного не произошло. И то правда, о чем шумим. Случайно узнали как в верхней стране люди живут, они вместе с Москвой почти 30 лет это строили, строили и наконец построили!

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

ну-с сообщество вокруг Президента-выставило себя напоказ без ретуши- теперь дело за его рекацией! и более не слова- впереди тира выборы!

Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павлова

«Он скромный и сдержанный, знает хорошо родной язык, отправлялся несколько раз в малый хадж, делает намаз, не употребляет алкоголь и не курит. Он патриот своей малой родины и большого Отечества», — охарактеризовал наследника Арсен Каноков. Ну, точно. Сын, не употребляющий алкоголь, совершающий хаджи, делающий намаз, а отец, которого называют  «водочно-игровой мафией», стоит на страже его непорочности? Арсен Каноков, как обладатель состояния в 1,5 миллиарда долларов, мог бы один содержать всю Кабардино-Балкарию, да для кармана этого миллиардера 47,3 миллиарда рублей прореха в его бюджете меньше, чем оплата ЖКХ для пенсионера в России. Получается, сын его, "патриот своей малой родины и большого Отечества", а отец?