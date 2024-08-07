Юрист рассказал, чем опасны переводы по номеру телефона на ярмарках и рынках

Довольно часто на ярмарках, рынках или в туристических районах российских городов покупатели сталкиваются с ситуацией, когда продавцы просят их рассчитаться за покупки с помощью перевода по номеру телефона.
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