От Мюнхгаузена до митрополита: вспоминаем знаковые роли Олега Янковского

Сегодня выдающемуся советскому и российскому актёру Олегу Янковскому могло бы исполниться 80 лет. Олега Янковского не стало 15 лет назад, но память о нём жива — благодаря культовым фильмам, народной любви и продолжателю династии, внуку Ивану.
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