Свирин допускает, что ряд стран откажут российским гребцам в выступлении на соревнованиях

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин выразил мнение относительно того, какие страны могут отказать российским спортсменам во въезде в страну, в результате чего те не смогут выступить на международных соревнованиях.
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