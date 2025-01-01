В Крыму в доме сестры Айвазовского обустроят новые экспозиции из галереи художника

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Реставрацию особняка Екатерины Мазировой в Феодосии, сестры выдающегося художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского, планируют завершить в 2026 году, в нем разместят новые экспозиции из галереи ее брата.