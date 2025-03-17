Сергунина: Открыта регистрация на участие в московской акции «День без турникетов»

С 25 по 29 марта в столице пройдет традиционная акция «День без турникетов». В этот раз свои двери для горожан и туристов откроют больше 130 ИТ-предприятий, производств, научных лабораторий и креативных пространств.
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