Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дмитрий Пеньков Океан Тех: как ИИ рискует уничтожить источники, на которых учится и можно ли это назвать “кражей труда”

Дмитрий Пеньков Океан Тех: как ИИ рискует уничтожить источники, на которых учится и можно ли это назвать “кражей труда”

Внутри Microsoft и OpenAI понимали опасность еще несколько лет назад. Новые материалы по иску The New York Times показали: сотрудники обсуждали, не станет ли обучение искусственного интеллекта на миллионах публикаций «крупнейшей кражей труда в истории человечества».

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