«Срок годности хрущёвок»: через сколько лет в СССР должны были их снести

Малогабаритные дома небольшой этажности, выстроенные в огромном количестве в середине прошлого века на территории Советского Союза и стран Организации Варшавского договора, вошли в историю как «хрущёвки» (особенно активно строились именно во времена «правления» Никиты Хрущёва).