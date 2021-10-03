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Секреты моря: как работают подводные археологи в Крыму

Секреты моря: как работают подводные археологи в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Древние затонувшие корабли и даже целые города, уникальные предметы старины, печальные свидетельства гибели мореплавателей - Черное море хранит огромное число секретов, которые ученым только предстоит раскрыть.

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