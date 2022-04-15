КЛАУДИНЬО: Сейчас в «Зените» я играю ниже, чем обычно, но делаю все, чтобы команда побеждала

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поведал об особенностях российского футбола и своей позиции в питерской команде.
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