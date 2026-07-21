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«Зачем мы только полезли помогать Украине?»: турки взвыли из-за удара России по поставкам фруктов из Турции

«Зачем мы только полезли помогать Украине?»: турки взвыли из-за удара России по поставкам фруктов из Турции

Россия ограничила поставки косточковых фруктов из Турции из-за нарушения санитарных норм. Это встревожило турецких предпринимателей, опасающихся краха всего фермерства страны.

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Комментарии
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Игорь Михайлович
лилия дрогочинская
Вот еще бы наши неразборчивые граждане не летали туда отдыхать... Сразу бы хитровыделанные турки поняли, что не все в России дураки и предатели!
так летать больше некуда, это если ближайшие места отдыха рассматривать. сразу оговорюсь - я туда не летаю. ещё до войны про это говорили - сделайте на нашем черноморском побережье отдых на уровне турецкого, то никто и не полетит в эту турцию.
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1 м.
лилия дрогочинская
Игорь Михайлович
так летать больше некуда, это если ближайшие места отдыха рассматривать. сразу оговорюсь - я туда не летаю. ещё до войны про это говорили - сделайте на нашем черноморском побережье отдых на уровне турецкого, то никто и не полетит в эту турцию.
Сразу оговорюсь, что не претендую на &quot;истину в первой инстанции&quot;, но... давно живу на свете... в Турции не была ни разу... И, представьте себе, жива! Очень много и у меня претензий к нашим руководителям курортных зон !Понимаю, что времена и нравы меняются, но уверена, что к людям относятся так, как они позволяют! А если ради комфортного отдыха на море люди готовы &quot;прыгать в объятья&quot; к любому... ну и отношение к этим людям будет соответственное...
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1 м.
Игорь Михайлович
лилия дрогочинская
Сразу оговорюсь, что не претендую на &amp;quot;истину в первой инстанции&amp;quot;, но... давно живу на свете... в Турции не была ни разу... И, представьте себе, жива! Очень много и у меня претензий к нашим руководителям курортных зон !Понимаю, что времена и нравы меняются, но уверена, что к людям относятся так, как они позволяют! А если ради комфортного отдыха на море люди готовы &amp;quot;прыгать в объятья&amp;quot; к любому... ну и отношение к этим людям будет соответственное...
люди имеют право отдыхать там, где хотят, и насколько им позволяют их финансовые возможности. у меня куча знакомых, которые ещё до войны, на волне патриотизма, поехали в крым. по новому мосту даже. большинство из них, по возвращению, сказали - больше туда никогда. за бешеные деньги убогие условия. лучше поедем в турцию/египет. и да, люди хотят комфортного (!!!) отдыха. и верх идиотизма их обвинять в том, что ради нормальных человеческих условий отдыха, они выбирают иностранные курорты. как, кстати, и наша власть )))
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1 м.