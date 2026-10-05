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Газета.ру

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Депутат Аксененко предложил оформлять в собственность жилье в рассрочку

Депутат Аксененко предложил оформлять в собственность жилье в рассрочку

Квартиру, купленную в рассрочку у застройщика, следует передавать в собственность покупателя сразу после ввода дома, сохраняя ее в залоге до полного расчета.

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