Землетрясение произошло на Байкале около полуночи 26 августа. Жители некоторых прибрежных поселений могли ощутить толчки в 3-4 балла, например, в Новом Энхалуке, следует из данных Байкальского филиала геофизической службы.
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