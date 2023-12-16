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Дукш – лидер по голам (10) в гостевых матчах в Бундеслиге в 2023-м. Он повторил рекорд «Вердера» в лице Феллера

Дукш – лидер по голам (10) в гостевых матчах в Бундеслиге в 2023-м. Он повторил рекорд «Вердера» в лице Феллера

Марвин Дукш забил больше всех голов (10) в гостевых матчах в Бундеслиге в 2023 году. Форвард повторил рекорд «Вердера» – в 1983 и 1985 годах столько же мячей на выезде в чемпионате Германии было на счету Руди Феллера.

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