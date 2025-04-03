Маск назвал фейком сообщения о своем грядущем уходе с государственной службы

Предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Илон Маск назвал «фейковыми новостями» сообщения о своем грядущем уходе с государственной службы при администрации американского президента Дональда Трампа.
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