БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 629 подписчиков

Мир без победы. Победа без разгрома киевского режима. Бизнес с Западом на равных условиях. Это иллюзии. Опасные иллюзии. (с)

Мир без победы. Победа без разгрома киевского режима. Бизнес с Западом на равных условиях. Это иллюзии. Опасные иллюзии. (с)

Этот текст — жёсткая, но во многом справедливая отрезвляющая пощёчина тем, кто уже празднует «победу» и ждёт «сдачи Украины».

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