SpaceX без предупреждения ограничила скорость Starlink для военных Украины

SpaceX без предупреждения урезала скорость спутникового интернета для ВСУ. По словам советника Зеленского, ограничение коснулось военного пакета Starshield и составило 100 миль в час.
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