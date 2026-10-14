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Несекретные материалы

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SpaceX без предупреждения ограничила скорость Starlink для военных Украины

SpaceX без предупреждения ограничила скорость Starlink для военных Украины

SpaceX без предупреждения урезала скорость спутникового интернета для ВСУ. По словам советника Зеленского, ограничение коснулось военного пакета Starshield и составило 100 миль в час.

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